Bourse aux livres Pléneuf-Val-André

8 Quai des Terre Neuvas Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Grande vente de livres anciens et divers.

Cette vente est organisée par l’association Christian Steunou qui est engagée dans la lutte contre les lèpres au Bénin et accueille, soigne et éduque adultes et enfants dans ses centres de santé de Davougon.

Cette vente de livres, dvd, cd, vinyles et autres se fait grâce aux dons de particuliers que nous remercions chaleureusement.

Ouvert à tous. .

8 Quai des Terre Neuvas Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 13 22 66

