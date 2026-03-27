Bourse aux livres Saint-Dié-des-Vosges
Bourse aux livres Saint-Dié-des-Vosges samedi 11 avril 2026.
Bourse aux livres
rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
24e édition. Plus de 15 000 livres à tout petits prix pour une grande cause ! La recette de cette vente est destinée à financer des actions de promotion et de défense des droits humains en toute indépendance.
Vente organisée en partenariat avec Asil’accueil88 avec le soutien de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges.Tout public
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rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 49 08 10 18
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English :
24th edition. Over 15,000 books at very low prices for a great cause! Proceeds from the sale will be used to fund independent actions to promote and defend human rights.
Sale organized in partnership with Asil’accueil88, with the support of the town of Saint-Dié-des-Vosges.
L’événement Bourse aux livres Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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