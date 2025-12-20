Bourse aux livres Place du 8 mai 1945 Saint-Martial-d’Artenset
Bourse aux livres Organisée par la Maison de l’Innovation Citoyenne 2 € la table de 1.80 m sur inscriptions au Foyer Communal de 10h à 16h 07 86 43 82 85 .
Place du 8 mai 1945 Foyer communal Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 43 82 85
English : Bourse aux livres
