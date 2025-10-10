Bourse aux livres Saint-Pierre-Bois
Bourse aux livres Saint-Pierre-Bois vendredi 10 octobre 2025.
Bourse aux livres
50 rue Principale Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-10 09:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
Date(s) :
2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12
Bourse aux livres et animations lectures pour tous, contes pour enfants.
Dépôt des livres le lundi 7, mardi 8 ou mercredi 9 octobre entre 9h et 20h. .
50 rue Principale Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 60 60 mairie.saintpierrebois@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bourse aux livres Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé