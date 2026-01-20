Bourse aux livres Salle des fêtes de saint Severin Saint-Séverin

Bourse aux livres

Salle des fêtes de saint Severin Le bourg Saint-Séverin Charente

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-02-01

Organisée par le Comité Culture et Loisirs et Little Wing Book Shop.

Salle des fêtes de saint Severin Le bourg Saint-Séverin 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 08 50 10 cclsaintseverin@yahoo.fr

English : Bourse aux livres

Organized by the Comité Culture et Loisirs and Little Wing Book Shop.

