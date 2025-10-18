Bourse aux livres Salle Polyvalente Gilbert Le Maître. Saint-Vigor-d’Ymonville

Bourse aux livres Salle Polyvalente Gilbert Le Maître. Saint-Vigor-d’Ymonville samedi 18 octobre 2025.

Bourse aux livres

Salle Polyvalente Gilbert Le Maître. 380 Route des Petits Vaux Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 13:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Le comité des fêtes de Saint-Vigor-d’Ymonville organise une bourse aux livres, disques et jeux de société le samedi 18 octobre de 09h à 13h

Rendez-vous à la salle des fêtes Gilbert Le Maître. .

Salle Polyvalente Gilbert Le Maître. 380 Route des Petits Vaux Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie comitedesfetes.svy@gmail.com

English : Bourse aux livres

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux livres Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie