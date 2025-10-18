Bourse aux livres Salle Polyvalente Gilbert Le Maître. Saint-Vigor-d’Ymonville
Bourse aux livres Salle Polyvalente Gilbert Le Maître. Saint-Vigor-d’Ymonville samedi 18 octobre 2025.
Bourse aux livres
Salle Polyvalente Gilbert Le Maître. 380 Route des Petits Vaux Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18 13:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Le comité des fêtes de Saint-Vigor-d’Ymonville organise une bourse aux livres, disques et jeux de société le samedi 18 octobre de 09h à 13h
Rendez-vous à la salle des fêtes Gilbert Le Maître. .
Salle Polyvalente Gilbert Le Maître. 380 Route des Petits Vaux Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie comitedesfetes.svy@gmail.com
English : Bourse aux livres
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bourse aux livres Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie