Bourse aux livres Tagolsheim samedi 25 octobre 2025.
rue du Stade Tagolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
2025-10-25 2025-10-26
Bourse au livres, DVD, jeux de société pâtisseries
Bourse aux livres, DVD, jeux de société au profit de l’association Ninanee projets humanitaires au Burkina Faso.
rue du Stade Tagolsheim 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 39 72 91
English :
Sale of books, DVDs, board games baked goods
German :
Börse für Bücher, DVDs, Gesellschaftsspiele Gebäck
Italiano :
Vendita di libri, DVD, giochi da tavolo pasticcini
Espanol :
Venta de libros, DVD, juegos de mesa bollería
