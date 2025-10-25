Bourse aux livres Tagolsheim

Bourse aux livres Tagolsheim samedi 25 octobre 2025.

Bourse aux livres

rue du Stade Tagolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26

Bourse au livres, DVD, jeux de société pâtisseries

Bourse aux livres, DVD, jeux de société au profit de l’association Ninanee projets humanitaires au Burkina Faso.

Pâtisseries 0 .

rue du Stade Tagolsheim 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 39 72 91

English :

Sale of books, DVDs, board games baked goods

German :

Börse für Bücher, DVDs, Gesellschaftsspiele Gebäck

Italiano :

Vendita di libri, DVD, giochi da tavolo pasticcini

Espanol :

Venta de libros, DVD, juegos de mesa bollería

L’événement Bourse aux livres Tagolsheim a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme du Sundgau