Bourse aux livres Activ’Senior Valence

Bourse aux livres

Activ’Senior 6 rue Brunet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Amateurs de lecture, passionnés de romans, curieux en quête de nouvelles découvertes… cet événement est pour vous !

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Activ’Senior 6 rue Brunet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 16 06 60 contact@activsenior.com

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English :

Whether you’re an avid reader, passionate about novels or curious about new discoveries, this event is for you!

L’événement Bourse aux livres Valence a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme