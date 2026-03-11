Bourse aux livres Activ’Senior Valence
Bourse aux livres Activ’Senior Valence vendredi 17 avril 2026.
Bourse aux livres
Activ’Senior 6 rue Brunet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Amateurs de lecture, passionnés de romans, curieux en quête de nouvelles découvertes… cet événement est pour vous !
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Activ’Senior 6 rue Brunet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 16 06 60 contact@activsenior.com
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English :
Whether you’re an avid reader, passionate about novels or curious about new discoveries, this event is for you!
L’événement Bourse aux livres Valence a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme