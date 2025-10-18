Bourse aux livres Le Villare Villers-sur-Mer

Bourse aux livres

Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Vente de livres d’occasion tous genres, dont les bénéfices seront reversés pour l’aide aux enfants en difficultés à Villers-sur-Mer. Organisée par le Lions Club de Villers-sur-Mer.

Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie lionsclub.villers@gmail.com

English : Bourse aux livres

Sale of second-hand books of all kinds, with proceeds going to help children in difficulty in Villers-sur-Mer. Organized by the Villers-sur-Mer Lions Club.

German : Bourse aux livres

Verkauf von gebrauchten Büchern aller Art. Der Erlös wird für die Unterstützung von Kindern in Not in Villers-sur-Mer gespendet. Organisiert vom Lions Club Villers-sur-Mer.

Italiano :

Vendita di libri usati di tutti i tipi, il cui ricavato andrà a favore dei bambini in difficoltà di Villers-sur-Mer. Organizzata dal Lions Club Villers-sur-Mer.

Espanol :

Venta de libros de segunda mano de todo tipo, cuyos beneficios se destinarán a ayudar a los niños con dificultades de Villers-sur-Mer. Organizado por el Club de Leones de Villers-sur-Mer.

