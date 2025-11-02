Bourse aux livres & vinyles La Cour-Marigny

Bourse aux livres et vinyles organisée par La Cour en fête à la salle des fêtes. Buvette et sandwichs sur place. Entrée libre. Exposants 4€ la table 120X80cm. Réservation lacourenfete@gmail.com .

La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire lacourenfete@gmail.com

