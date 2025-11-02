Bourse aux livres & vinyles La Cour-Marigny
Bourse aux livres & vinyles La Cour-Marigny dimanche 2 novembre 2025.
Bourse aux livres & vinyles
La Cour-Marigny Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Bourse aux livres et vinyles
Bourse aux livres et vinyles organisée par La Cour en fête à la salle des fêtes. Buvette et sandwichs sur place. Entrée libre. Exposants 4€ la table 120X80cm. Réservation lacourenfete@gmail.com .
La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire lacourenfete@gmail.com
English :
Book and vinyl fair
German :
Bücher- und Vinylbörse
Italiano :
Fiera del libro e del vinile
Espanol :
Feria del libro y del vinilo
L’événement Bourse aux livres & vinyles La Cour-Marigny a été mis à jour le 2025-10-07 par OT GATINAIS SUD