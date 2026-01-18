BOURSE AUX LIVRES, VYNILES ET BD SALLE COMMUNALE Fontenoy-le-Château
BOURSE AUX LIVRES, VYNILES ET BD SALLE COMMUNALE Fontenoy-le-Château dimanche 22 février 2026.
BOURSE AUX LIVRES, VYNILES ET BD
SALLE COMMUNALE RUE DU CANAL Fontenoy-le-Château Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Bourse au livres, Vyniles et BD organisé par l ‘association le Balcon
Buvette et petite restaurationTout public
SALLE COMMUNALE RUE DU CANAL Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 6 19 82 75 06
English :
Bourse au livres, Vyniles et BD organized by the association le Balcon
Refreshments and snacks
L'événement BOURSE AUX LIVRES, VYNILES ET BD Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-01-15