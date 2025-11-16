Bourse aux loisirs, jouets et vide dressing Salle Théodore Gérard (Salle des Fêtes) Decize
Bourse aux loisirs, jouets et vide dressing
Salle Théodore Gérard (Salle des Fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:30:00
2025-11-16
Bourse aux loisirs et aux jouets organisée pour la 22ème année par l’association Ski et Montagne de Decize.
Venez dénicher des articles de sport, multimédia, vidéo, puériculture, informatique, musique, pêche, chasse, bricolage, jardinage, livres et bien sûr à l’approche de Noël jeux et jouets à gogo !
Face au succès des années passées, le vide dressing est reconduit !
Documents (inscription et attestation) à télécharger (PDF) ci-dessous.
Règlement et documents à retourner ou à déposer à l’Office de Tourisme (chèque à l’ordre de ASD Ski et Montagne) avant le 7 novembre.
Bourse aux loisirs et jouets dans le bas de la salle des fêtes
Vide-dressing dans le haut de la salle des fêtes
Tarifs 2025
Location à la table (1 m X 0.80 m) Limitée à 4 table par bulletin
1 table 7€
2 tables 12€
3 tables 16€
4 tables 20€
Attention 1 portant = 1 table
Au 30 octobre
Bourse aux loisirs complet
Vide-dressing il reste encore quelques tables de disponibles. Merci de contacter l’Office de Tourisme par téléphone avant d’envoyer vos documents. .
Salle Théodore Gérard (Salle des Fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr
