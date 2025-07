Bourse aux minéraux Salle des fêtes Arrens-Marsous

Bourse aux minéraux Salle des fêtes Arrens-Marsous samedi 2 août 2025.

Bourse aux minéraux

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-03 18:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Exposition et présentation des minéraux du groupe minéralogique et paléontologique des 3 B.

Entrée gratuite. .

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 10 27 58 06

English :

Exhibition and presentation of the minerals of the mineralogical and paleontological group of the 3 B.

German :

Ausstellung und Präsentation von Mineralien der mineralogischen und paläontologischen Gruppe der 3 B.

Italiano :

Esposizione e presentazione di minerali del gruppo mineralogico e paleontologico 3 B.

Espanol :

Exposición y presentación de minerales del grupo mineralógico y paleontológico 3 B.

