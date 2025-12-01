Bourse aux miniatures et jouets anciens Salle des fêtes de Saint-Acquillin-de-Pacy Pacy-sur-Eure

Bourse aux miniatures et jouets anciens

Salle des fêtes de Saint-Acquillin-de-Pacy Rue de Dreux Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2025-12-14 08:30:00

fin : 2025-12-14 16:30:00

2025-12-14

La 21ᵉ Bourse aux Miniatures et Jouets Anciens se tiendra le dimanche 14 décembre. L’événement est ouvert de 8h30 à 16h30, avec une entrée gratuite.

Venez découvrir une large sélection d’autos, motos, bateaux, trains, poupées et miniatures de marques telles que Norev, Solido, Scalextric, Jouef et Märklin. Moins de 50 exposants seront présents pour partager leur passion. Une petite restauration et une buvette seront disponibles sur place.

Un rendez-vous incontournable pour collectionneurs et amateurs de miniatures dans une ambiance conviviale. .

