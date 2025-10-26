Bourse aux modèles réduits et jouets anciens Thann

Bourse aux modèles réduits et jouets anciens Thann dimanche 26 octobre 2025.

Bourse aux modèles réduits et jouets anciens

rue Jean Flory Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 16:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Bourse internationale d’échanges de modèles réduits, trains miniatures, objets publicitaires et jouets anciens.

38ème bourse de modèles réduits, trains, jouets anciens et objets publicitaires. Une soixantaine d’exposants venus de la France entière seront présents, ainsi que des exposants belges, allemands, suisses ou italiens. Comme chaque année, un modèle réduit, spécialement créé à 100 exemplaires pour l’événement, sera disponible le jour de la bourse. .

rue Jean Flory Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 55 00 46 thierry.dungler@gmail.com

English :

International exchange of model cars, model trains, promotional items and old toys.

German :

Internationale Tauschbörse für Modellautos, Modelleisenbahnen, Werbeartikel und altes Spielzeug.

Italiano :

Fiera internazionale di modelli in scala, treni in miniatura, articoli promozionali e giocattoli d’epoca.

Espanol :

Feria internacional de maquetas, trenes en miniatura, artículos promocionales y juguetes de época.

L’événement Bourse aux modèles réduits et jouets anciens Thann a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay