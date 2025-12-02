Bourse aux occasions et jouets Salle des Récollets Givet

Bourse aux occasions et jouets

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-11

2025-12-02 2025-12-08 2025-12-11

Rendez-vous à la salle des Récollets, rue Clémenceau. Mardi 2 et mercredi 3 décembre de 10h à 17h30. ENREGISTREMENT (25 articles en bon état de marche et de propreté par adhérent). Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6, lundi 8 et mardi 9 décembre de 10h à 18h. VENTE au public. Jeudi 11 décembre de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30. REMISE des INVENDUS.

Salle des Récollets Rue Clémenceau Givet 08600 Ardennes Grand Est assoc.f.i.gv@gmail.com

English :

Meet at the Salle des Récollets, rue Clémenceau. Tuesday, December 2 and Wednesday, December 3, 10 a.m. to 5:30 p.m. REGISTRATION (25 items in good working order and cleanliness per member). Thursday 4, Friday 5, Saturday 6, Monday 8 and Tuesday 9 December, 10am-6pm. SALE to the public. Thursday, December 11, 9:30am to 12:15pm and 1:30pm to 4:30pm. Handing-over of unsold items.

German :

Treffpunkt: Salle des Récollets, rue Clémenceau. Dienstag, 2. und Mittwoch, 3. Dezember, von 10.00 bis 17.30 Uhr. REGISTRIERUNG (25 funktionstüchtige und saubere Artikel pro Mitglied). Donnerstag, 4., Freitag, 5., Samstag, 6., Montag, 8. und Dienstag, 9. Dezember von 10.00 bis 18.00 Uhr. VERKAUF an die Öffentlichkeit. Donnerstag, 11. Dezember, von 9.30 bis 12.15 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr. ÜBERGABE DER UNVERKAUFTEN.

Italiano :

Appuntamento alla Salle des Récollets, rue Clémenceau. Martedì 2 e mercoledì 3 dicembre dalle 10.00 alle 17.30. ISCRIZIONE (25 oggetti funzionanti e puliti per membro). Giovedì 4, venerdì 5, sabato 6, lunedì 8 e martedì 9 dicembre dalle 10.00 alle 18.00. VENDITA al pubblico. Giovedì 11 dicembre dalle 9.30 alle 12.15 e dalle 13.30 alle 16.30. Consegna degli articoli invenduti.

Espanol :

Cita en la Salle des Récollets, rue Clémenceau. Martes 2 y miércoles 3 de diciembre de 10.00 a 17.30 h. INSCRIPCIÓN (25 objetos en buen estado y limpios por miembro). Jueves 4, viernes 5, sábado 6, lunes 8 y martes 9 de diciembre de 10.00 a 18.00 h. VENTA al público. Jueves 11 de diciembre de 9.30 a 12.15 y de 13.30 a 16.30 horas. Entrega de los objetos no vendidos.

