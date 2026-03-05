Bourse aux occasions et jouets Salle des Récollets Givet

Bourse aux occasions et jouets

PERMANENCE pour la VENTE DES TIMBRES 2026 Lundi 30 mars de 10h à 17h30. ENREGISTREMENT Mardi 31 mars et mercredi 1er avril de 10h à 17h30. VENTE AU PUBLIC Jeudi 2 avril, vendredi 3 avril, samedi 4 avril, mardi 7 avril et mercredi 8 avril. (Les articles ne sont ni repris ni remboursés). REMISE DES INVENDUS Lundi 13 avril de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30. Bienvenue à tous…

PERMANENCE for the SALE OF 2026 STAMPS: Monday, March 30, 10am to 5:30pm. REGISTRATION: Tuesday, March 31 and Wednesday, April 1, 10 a.m. to 5:30 p.m. PUBLIC SALE: Thursday April 2, Friday April 3, Saturday April 4, Tuesday April 7 and Wednesday April 8. (Items are non-returnable and non-refundable). DELIVERY: Monday April 13, 9.30am to 12.15pm and 1.30pm to 4.30pm. All welcome…

