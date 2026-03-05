Bourse aux occasions et jouets Salle des Récollets Givet
Bourse aux occasions et jouets Salle des Récollets Givet mardi 31 mars 2026.
Bourse aux occasions et jouets
Salle des Récollets Rue Clémenceau Givet Ardennes
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-03-31 2026-04-07
PERMANENCE pour la VENTE DES TIMBRES 2026 Lundi 30 mars de 10h à 17h30. ENREGISTREMENT Mardi 31 mars et mercredi 1er avril de 10h à 17h30. VENTE AU PUBLIC Jeudi 2 avril, vendredi 3 avril, samedi 4 avril, mardi 7 avril et mercredi 8 avril. (Les articles ne sont ni repris ni remboursés). REMISE DES INVENDUS Lundi 13 avril de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30. Bienvenue à tous…
Salle des Récollets Rue Clémenceau Givet 08600 Ardennes Grand Est assoc.f.i.gv@gmail.com
English :
PERMANENCE for the SALE OF 2026 STAMPS: Monday, March 30, 10am to 5:30pm. REGISTRATION: Tuesday, March 31 and Wednesday, April 1, 10 a.m. to 5:30 p.m. PUBLIC SALE: Thursday April 2, Friday April 3, Saturday April 4, Tuesday April 7 and Wednesday April 8. (Items are non-returnable and non-refundable). DELIVERY: Monday April 13, 9.30am to 12.15pm and 1.30pm to 4.30pm. All welcome…
