Bourse aux oiseaux à Aiffres Aiffres
Bourse aux oiseaux à Aiffres Aiffres dimanche 15 février 2026.
Bourse aux oiseaux à Aiffres
435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres
Tarif : – – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
La grande bourse aux oiseaux de cage et de volière se tiendra le dimanche 15 février 2026 à l’Espace Tartalin, à partir de 9h. Cet événement réunira passionnés et éleveurs autour de nombreuses espèces, dans un cadre dédié aux échanges et à la découverte. .
435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 43 42 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse aux oiseaux à Aiffres
L’événement Bourse aux oiseaux à Aiffres Aiffres a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Niort Marais Poitevin