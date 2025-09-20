Bourse aux oiseaux Saint-Hilaire-Petitville Carentan-les-Marais

Bourse aux oiseaux Saint-Hilaire-Petitville Carentan-les-Marais samedi 20 septembre 2025.

Saint-Hilaire-Petitville Magasin Animo Dépôt Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Dès l’entrée, vous serez accueillis par un festival de sons gazouillis, trilles et chants mélodieux de centaines d’oiseaux. Des rangées de cages et de volières abritent des espèces variées. Vous pourrez admirer le plumage éclatant des oiseaux exotiques et le spectacle fascinant de leurs interactions. C’est une expérience sensorielle unique, pleine de vie et de couleurs. .

+33 6 81 49 49 46

