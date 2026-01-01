Bourse aux oiseaux de volières Châteauneuf-du-Faou
Bourse aux oiseaux de volières organisé par l’ORA le 18 janvier de 10h à 16h à l’espace George Le Meur de Châteauneuf-du-Faou
> entrée 2€
> restauration chaude et buvette
CONTACTS: 07 89 80 00 37 et lora.29s@orange.fr .
Espace George Le Meur Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 89 80 00 37
