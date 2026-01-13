Bourse aux oiseaux exotiques

21 Rue du Pouzard Espère Lot

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Le Club Ornithologique de la Vallée du Lot organise une bourse

d'oiseaux exotiques à ESPERE à la salle des fêtes avec ouverture au

public le dimanche 8 Février de 9h à 17h.

Prix d'entrée 2€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

21 Rue du Pouzard Espère 46090 Lot Occitanie +33 5 65 32 15 47 claudielr@orange.fr

English :

The Club Ornithologique de la Vallée du Lot is organizing a bourse

d'exotic birds at ESPERE at the salle des fêtes with opening to the

public on Sunday February 8 from 9am to 5pm.

Entrance fee 2?, free for accompanied children under 12.

L’événement Bourse aux oiseaux exotiques Espère a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Cahors Vallée du Lot