Bourse aux oiseaux exotiques Espère
Bourse aux oiseaux exotiques Espère dimanche 8 février 2026.
Bourse aux oiseaux exotiques
21 Rue du Pouzard Espère Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Le Club Ornithologique de la Vallée du Lot organise une bourse
d'oiseaux exotiques à ESPERE à la salle des fêtes avec ouverture au
public le dimanche 8 Février de 9h à 17h.
Prix d'entrée 2€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
21 Rue du Pouzard Espère 46090 Lot Occitanie +33 5 65 32 15 47 claudielr@orange.fr
English :
The Club Ornithologique de la Vallée du Lot is organizing a bourse
d'exotic birds at ESPERE at the salle des fêtes with opening to the
public on Sunday February 8 from 9am to 5pm.
Entrance fee 2?, free for accompanied children under 12.
