Bourse aux oiseaux Salle 2 Niderviller

Bourse aux oiseaux

Salle 2 Complexe de salles chemin noir Niderviller Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-02-22 14:00:00

Date(s) :

2026-02-22

La Société Ornithologique de Sarrebourg et Environs organise une bourse aux oiseaux. Entrée gratuite.Tout public

0 .

Salle 2 Complexe de salles chemin noir Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 71 06 42 47

English :

The Société Ornithologique de Sarrebourg et Environs organizes a bird market. Free admission.

