Bourse aux oiseaux Salle 2 Niderviller

Salle 2 Complexe de salles chemin noir Niderviller Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22 14:00:00
Date(s) :
2026-02-22
La Société Ornithologique de Sarrebourg et Environs organise une bourse aux oiseaux. Entrée gratuite.Tout public
Salle 2 Complexe de salles chemin noir Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 71 06 42 47
English :
The Société Ornithologique de Sarrebourg et Environs organizes a bird market. Free admission.
