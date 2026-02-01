Bourse aux oiseaux Salle 2 Niderviller

Bourse aux oiseaux Salle 2 Niderviller dimanche 22 février 2026.

Bourse aux oiseaux

Salle 2 Complexe de salles chemin noir Niderviller Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22 14:00:00

Date(s) :
2026-02-22

La Société Ornithologique de Sarrebourg et Environs organise une bourse aux oiseaux. Entrée gratuite.Tout public
Salle 2 Complexe de salles chemin noir Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 71 06 42 47 

English :

The Société Ornithologique de Sarrebourg et Environs organizes a bird market. Free admission.

L’événement Bourse aux oiseaux Niderviller a été mis à jour le 2026-02-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG