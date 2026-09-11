AGENDA · Saint-Martin-le-Pin
Bourse aux oiseaux Saint-Martin-le-Pin
dimanche 25 octobre 2026 · Saint-Martin-le-Pin
Informations pratiques
Saint-Martin-le-Pin
Bourse aux oiseaux
Salle des fêtes Saint-Martin-le-Pin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
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Salle des fêtes Saint-Martin-le-Pin 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 58 73 03 lesvolieresduperigordvert@yahoo.com
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English : Bourse aux oiseaux
L’événement Bourse aux oiseaux Saint-Martin-le-Pin a été mis à jour le 2026-09-11 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin