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AGENDA · Saint-Martin-le-Pin

Bourse aux oiseaux Saint-Martin-le-Pin

dimanche 25 octobre 2026 · Saint-Martin-le-Pin

Bourse aux oiseaux Saint-Martin-le-Pin

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
24300 Saint-Martin-le-Pin
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Martin-le-Pin

Bourse aux oiseaux

Salle des fêtes Saint-Martin-le-Pin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :
2026-10-25

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Salle des fêtes Saint-Martin-le-Pin 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 58 73 03  lesvolieresduperigordvert@yahoo.com

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English : Bourse aux oiseaux

L’événement Bourse aux oiseaux Saint-Martin-le-Pin a été mis à jour le 2026-09-11 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin