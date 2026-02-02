Bourse aux oiseaux Place du Champ de Foire Sauvagnon

Bourse aux oiseaux

Place du Champ de Foire Centre festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Exposition de nombreux oiseaux, élevés par des éleveurs amateurs de la région. Vous pourrez trouver comme oiseaux des canaris, perruches, diamants mandarins, grandes perruches, callopsittes et de nombreuses autres variétés.

Vous pourrez trouver sur place tous les conseils nécessaires à l’entretien de nos amis ailés, un stand de vente de graines et accessoires spécialisés pour vos oiseaux. Et aussi une buvette pour vous restaurer, avec des sandwichs et des boissons. .

Place du Champ de Foire Centre festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 81 32 08

