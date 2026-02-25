Bourse aux photos de classe et exposition d’esquisses sur l’Aubagne médiévale de Sophie Rigaux. Médiathèque Marcel Pagnol Aubagne

Bourse aux photos de classe et exposition d’esquisses sur l’Aubagne médiévale de Sophie Rigaux.

Samedi 28 février 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h. Médiathèque Marcel Pagnol Chemin de Riquet Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Journée de rencontre et d’échanges autour des photos de classes des écoles d’Aubagne. Exposition des dessins de Sophie Rigaux Millet.

Aujourd’hui l’association possède 2400 photos de classe. Sur place les photos apportées par le public pourront être scannées et l’original rendu immédiatement. Une copie (qualité photo) pourra également être faite sur place pour les personnes souhaitant récupérer la photo de classe qu’ils ne possédaient pas.



Le livre du Dr Barthélémy sur l’histoire d’Aubagne nous y dévoile au fil des pages, des siècles de vie méconnue d’une cité et l’existence d’un château médiéval oublié de tous.

Sophie Rigaux Millet, fascinée par l’idée de le faire revivre, de le reconstruire par ses dessins afin que tous les Aubagnais puissent le visualiser en 3D, s’est plongée dans une grande enquête sur plusieurs années, dans les archives, les livres et les plans du cadastre Napoléonien afin de le reconstituer ainsi que les remparts successifs de la cité.

Ces croquis seront commentés par Sophie lors de cette journée. .

Médiathèque Marcel Pagnol Chemin de Riquet Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 90

English :

A day of encounters and exchanges based on class photos from Aubagne schools. Exhibition of drawings by Sophie Rigaux Millet.

L’événement Bourse aux photos de classe et exposition d’esquisses sur l’Aubagne médiévale de Sophie Rigaux. Aubagne a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile