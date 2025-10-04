Bourse aux plantes à Vendeuil Vendeuil

Vendeuil Aisne

Rendez-vous à Vendeuil (place de la mairie) le samedi 4 octobre 2025 de 14h à 17h, pour la bourse aux plantes organisée par le Club Ré-Créatif et réservée aux particuliers.

– Vente de surplus du jardin par des jardiniers amateurs plantes vivaces, fleurs, arbustes, grimpantes, petits fruitiers, boutures, bulbes, magazines, pots, petits outils…

– Échanges de graines avec la Grainothèque.

– Emplacement gratuit, sans réservation.

Renseignements 0631033732 clubrecreatifvendeuil@gmail.com 0 .

Vendeuil 02800 Aisne Hauts-de-France +33 6 31 03 37 32 clubrecreatifvendeuil@gmail.com

