Vendeuil Aisne
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Rendez-vous à Vendeuil (place de la mairie) le samedi 4 octobre 2025 de 14h à 17h, pour la bourse aux plantes organisée par le Club Ré-Créatif et réservée aux particuliers.
– Vente de surplus du jardin par des jardiniers amateurs plantes vivaces, fleurs, arbustes, grimpantes, petits fruitiers, boutures, bulbes, magazines, pots, petits outils…
– Échanges de graines avec la Grainothèque.
– Emplacement gratuit, sans réservation.
Renseignements 0631033732 clubrecreatifvendeuil@gmail.com 0 .
Vendeuil 02800 Aisne Hauts-de-France +33 6 31 03 37 32 clubrecreatifvendeuil@gmail.com
English :
Plant exchange in Vendeuil
German :
Pflanzenbörse in Vendeuil
Italiano :
Mercato degli impianti a Vendeuil
Espanol :
Mercado de plantas en Vendeuil
L’événement Bourse aux plantes à Vendeuil Vendeuil a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois