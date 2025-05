Bourse aux plantes, animations nature et découverte & concert folk au bar Les Racines du goût – Beaubec-la-Rosière, 24 mai 2025 10:00, Beaubec-la-Rosière.

Seine-Maritime

Bourse aux plantes, animations nature et découverte & concert folk au bar Les Racines du goût 1356 Route de la Rosière Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime

Début : 2025-05-24 10:00:00

2025-05-24

Journée spéciale au bar Les Racines du goût

Bourse aux plantes, animations nature et découverte & concert de folk française à 20h30

Bourse aux plantes, animations nature et découverte & concert de folk française à 20h30 .

1356 Route de la Rosière

Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 03 99 98

English : Bourse aux plantes, animations nature et découverte & concert folk au bar Les Racines du goût

Special day at Les Racines du goût bar:

Plant sale, nature and discovery activities & French folk concert at 8:30 p.m

German :

Besonderer Tag in der Bar Les Racines du goût

Pflanzenbörse, Natur- und Entdeckeranimationen & französisches Folkkonzert um 20:30 Uhr

Italiano :

Giornata speciale al bar Les Racines du goût:

Mercato delle piante, attività naturalistiche e di scoperta e concerto folk francese alle 20.30

Espanol :

Día especial en el bar Les Racines du goût:

Mercado de plantas, actividades de descubrimiento de la naturaleza y concierto de folk francés a las 20.30 h

