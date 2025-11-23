Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux Plantes Benais

Bourse aux Plantes

Bourse aux Plantes Benais dimanche 23 novembre 2025.

Bourse aux Plantes

Rue de la République Benais Indre-et-Loire

Tarif :

Date :
Début : 2025-11-23 09:30:00
fin : 2025-11-23 12:30:00

Date(s) :
2025-11-23

Troc, don ou prise de plantes et semences.
Conférence sur la bio-dynamie en viticulture.
Buvette.
Rue de la République Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 77 89 79 67  lepetitcafebenais37@gmail.com

English :

Barter, donate or take plants and seeds.
Conference on biodynamic viticulture.
Refreshment bar.

German :

Tausch, Spende oder Mitnahme von Pflanzen und Saatgut.
Vortrag über bio-dynamische Landwirtschaft im Weinbau.
Erfrischungsgetränke.

Italiano :

Barattare, donare o prendere piante e semi.
Conferenza sulla viticoltura biodinamica.
Bar per il ristoro.

Espanol :

Trueque, donación o recogida de plantas y semillas.
Conferencia sobre viticultura biodinámica.
Bar de refrescos.

