Bourse aux Plantes Benais

Bourse aux Plantes

Rue de la République Benais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:30:00

fin : 2025-11-23 12:30:00

Date(s) :

2025-11-23

Troc, don ou prise de plantes et semences.

Conférence sur la bio-dynamie en viticulture.

Buvette.

Rue de la République Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 77 89 79 67 lepetitcafebenais37@gmail.com

English :

Barter, donate or take plants and seeds.

Conference on biodynamic viticulture.

Refreshment bar.

German :

Tausch, Spende oder Mitnahme von Pflanzen und Saatgut.

Vortrag über bio-dynamische Landwirtschaft im Weinbau.

Erfrischungsgetränke.

Italiano :

Barattare, donare o prendere piante e semi.

Conferenza sulla viticoltura biodinamica.

Bar per il ristoro.

Espanol :

Trueque, donación o recogida de plantas y semillas.

Conferencia sobre viticultura biodinámica.

Bar de refrescos.

