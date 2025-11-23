Bourse aux Plantes Benais
Bourse aux Plantes Benais dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux Plantes
Rue de la République Benais Indre-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-11-23 09:30:00
Début : 2025-11-23 09:30:00
fin : 2025-11-23 12:30:00
2025-11-23
Troc, don ou prise de plantes et semences.
Conférence sur la bio-dynamie en viticulture.
Buvette.
Rue de la République Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 77 89 79 67 lepetitcafebenais37@gmail.com
English :
Barter, donate or take plants and seeds.
Conference on biodynamic viticulture.
Refreshment bar.
German :
Tausch, Spende oder Mitnahme von Pflanzen und Saatgut.
Vortrag über bio-dynamische Landwirtschaft im Weinbau.
Erfrischungsgetränke.
Italiano :
Barattare, donare o prendere piante e semi.
Conferenza sulla viticoltura biodinamica.
Bar per il ristoro.
Espanol :
Trueque, donación o recogida de plantas y semillas.
Conferencia sobre viticultura biodinámica.
Bar de refrescos.
L’événement Bourse aux Plantes Benais a été mis à jour le 2025-11-03 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE