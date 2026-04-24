Bourse aux plantes Villa Madeleine Boucau
Bourse aux plantes Villa Madeleine Boucau dimanche 26 avril 2026.
Boucau
Bourse aux plantes
Villa Madeleine 9 rue Maurice Perse Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Echanges autour du jardin, ateliers, trocs… toutes les mains vertes pourront partager leur amour des plantes ! Buvette sur place. .
Villa Madeleine 9 rue Maurice Perse Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 lesecondjeudi@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse aux plantes
L’événement Bourse aux plantes Boucau a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Boucau (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier yoga harmonic Bibliothèque Boucau 24 avril 2026
- Marché Plateau sportif Boucau 25 avril 2026
- Atelier d’écriture Bibliothèque Boucau 25 avril 2026
- Marché Plateau sportif Boucau 2 mai 2026
- Marché Plateau sportif Boucau 9 mai 2026