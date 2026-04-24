Bourse aux plantes Villa Madeleine Boucau

Boucau

Bourse aux plantes

Villa Madeleine 9 rue Maurice Perse Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Echanges autour du jardin, ateliers, trocs… toutes les mains vertes pourront partager leur amour des plantes ! Buvette sur place. .

Villa Madeleine 9 rue Maurice Perse Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 lesecondjeudi@gmail.com

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English : Bourse aux plantes

L’événement Bourse aux plantes Boucau a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque