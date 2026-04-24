Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux plantes Villa Madeleine Boucau

Bourse aux plantes Villa Madeleine Boucau

Bourse aux plantes Villa Madeleine Boucau dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Villa Madeleine

Adresse : 9 rue Maurice Perse

Ville : 64340 Boucau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Boucau

Bourse aux plantes

Villa Madeleine 9 rue Maurice Perse Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Echanges autour du jardin, ateliers, trocs… toutes les mains vertes pourront partager leur amour des plantes ! Buvette sur place.   .

Villa Madeleine 9 rue Maurice Perse Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05  lesecondjeudi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse aux plantes

L’événement Bourse aux plantes Boucau a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Boucau (Pyrénées-Atlantiques)