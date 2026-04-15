Bourse aux plantes, Château du Taillis, Duclair
Bourse aux plantes, Château du Taillis, Duclair samedi 6 juin 2026.
Bourse aux plantes 6 et 7 juin Château du Taillis Seine-Maritime
5€, gratuit (étudiants et enfants).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins nous vous préparons un bel événement pour les amoureux de la nature.
❤️ Plus de 50 exposants passionnés
Expo-vente de trompe l’oeil dans le château
Vente d’orchidées rares et magnifiques
Séance de dédicaces avec l’auteur Romain Maire
Ateliers cyanotype pour petits et grands
Visite du parc et des jardins
Venez passer un moment bucolique au cœur d’un cadre exceptionnel
Château du Taillis 1330 Route du Havre, 76480 Duclair, France Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie 0683822289 http://www.chateau-du-taillis.com Parc qui réunit des jardins à la française et à l’anglaise. Le parc et les jardins sont protégés et inclus dans le parc naturel régional des boucles de la Seine normande.
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins nous vous préparons un bel événement pour les amoureux de la nature.
©Château du Taillis
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