Châteaugiron

Bourse aux plantes

Etang d’Ossé Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

La ville et ses partenaires vous invitent à une journée dédiée au jardinage et au partage dans le cadre magnifique de l’étang de Ossé.

Venez vendre, donner, échanger vos plantes, boutures, décorations de jardin, légumes, fleurs…) lors de la Bourse aux plantes !

Dans le cadre de Nature en fête (programme à découvrir prochainement)

Modalités de participation

– Emplacement gratuit mais places limitées !

– Réservé uniquement aux particuliers.

– Inscriptions conseillées par mail comitedesfetesosse35@gmail.com

– Quelques règles pour le bien de tous Pas de vente d’animaux.

Uniquement des plantes non-invasives pour préserver notre environnement local. .

Etang d’Ossé Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement Bourse aux plantes Châteaugiron a été mis à jour le 2026-04-09 par OT CHATEAUGIRON