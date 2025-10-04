Bourse aux plantes d’automne Rue de l’Abbatiale Cluny
Bourse aux plantes d’automne
Rue de l’Abbatiale Jardin de simples Cluny Saône-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 13:00:00
2025-10-04
Echanges de plantes. On donne, on s’informe, on partage , on discute
On échange avec les membres de l’association. .
Rue de l’Abbatiale Jardin de simples Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 60 63 cataubry@wanadoo.fr
