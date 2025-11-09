Bourse aux plantes d’automne Foirail Sourdeval

Bourse aux plantes d’automne

Foirail Champ de foire Sourdeval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Dès 14h00. Le fonctionnement de la bourse est basé sur le don pas de contrepartie, pas d’échanges monétaires, tout est gratuit.

Pour participer, il suffit d’avoir soi-même apporté des plantes, des plants potager, des graines, des boutures etc. Si vous n’avez pas de végétaux à donner, vous pouvez apporter une tisane, un café, des revues, un gâteau, etc. pour favoriser la convivialité et les contacts. .

Foirail Champ de foire Sourdeval 50150 Manche Normandie collectif-bocage-citoyen@mailo.com

English : Bourse aux plantes d’automne

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux plantes d’automne Sourdeval a été mis à jour le 2025-10-20 par OT MSM Normandie