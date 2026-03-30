Bourse aux Plantes de Saint-Riquier Espace Multifonction 80135 Saint-Riquier Saint-Riquier Dimanche 26 avril, 09h00 Exposants amateurs : 6 euros les 3 mètres linéaires / Exposants professionnels : 40 euros les 36 m² / Entrée du public + de 12 ans : 1 euros

Une quarantaine d’exposants amateurs et professionnels de végétaux régionaux (fleurs, arbustes, fruitiers, rosiers, plantes potagères …)

### 30ème Bourse Aux Plantes de Saint-Riquier

* Dimanche 26 avril 2026, de 9 à 17H

* Espace Multifonction, rue du Noch à 80135 Saint-Riquier

* Restauration (Jambon grillé, frites, fromage et tarte) … N’hésitez pas à réserver !

* Boissons fraiches et chaudes

* Animation musicale par Seb&So de 11 à 14H

Renseignement, inscription et réservation

* [pascal.delphine.denys@gmail.com](mailto:pascal.delphine.denys@gmail.com)

* 06 81 11 71 87

* [https://www.fptstriquier.fr/bourse-aux-plantes/](https://www.fptstriquier.fr/bourse-aux-plantes/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-26T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T17:00:00.000+02:00

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https://www.fptstriquier.fr/bourse-aux-plantes/ 06 81 11 71 87 pascal.delphine.denys@gmail.com

Espace Multifonction 80135 Saint-Riquier 8 rue du Noch Saint-Riquier 80135 Somme



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