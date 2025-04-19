Bourse aux plantes et vide placard Salle des fêtes Arthenac

Tarif : – – EUR

2€ la table

1€ le portant

Dimanche 2025-04-19

Bourse aux plantes et vide placard à la salle des fêtes d’Arthenac. Restauration sur place.

English :

Plant and cupboard sale at Arthenac village hall. Catering on site.

German :

Pflanzenbörse und Schrankverkauf im Festsaal von Arthenac. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Vendita di piante e armadi presso la sala del villaggio di Arthenac. Ristorazione in loco.

Espanol :

Venta de plantas y armarios en el ayuntamiento de Arthenac. Catering in situ.

