Bourse aux Plantes, Jardin Conservatoire de St Pierre sur Dives, Saint-Pierre-en-Auge

Bourse aux Plantes Samedi 11 avril, 10h00 Jardin Conservatoire de St Pierre sur Dives Calvados

Déposez vos graines/plantes contre des coupons et prenez ce que vous voulez parmi de nombreuses plantes rares conservatoires. Possibilité aussi d’acheter mais privilégier le système de troc. Covoiturage possible depuis Ségrie (pubvivi@posteo.de).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:00:00+02:00

Jardin Conservatoire de St Pierre sur Dives Saint pierre sur dives, rue saint benoit Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « montviettenature@gmail.com »}]

Bourse aux Plantes & Graines dans le Jardin Conservatoire de St Pierre s/ Dives.