Bourse aux Plantes, Jardin Conservatoire de St Pierre sur Dives, Saint-Pierre-en-Auge
Bourse aux Plantes, Jardin Conservatoire de St Pierre sur Dives, Saint-Pierre-en-Auge samedi 11 avril 2026.
Bourse aux Plantes Samedi 11 avril, 10h00 Jardin Conservatoire de St Pierre sur Dives Calvados
Déposez vos graines/plantes contre des coupons et prenez ce que vous voulez parmi de nombreuses plantes rares conservatoires. Possibilité aussi d’acheter mais privilégier le système de troc. Covoiturage possible depuis Ségrie (pubvivi@posteo.de).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:00:00+02:00
Jardin Conservatoire de St Pierre sur Dives Saint pierre sur dives, rue saint benoit Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « montviettenature@gmail.com »}]
Bourse aux Plantes & Graines dans le Jardin Conservatoire de St Pierre s/ Dives.
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