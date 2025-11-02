Bourse aux plantes Le Grand-Village-Plage

Bourse aux plantes Le Grand-Village-Plage dimanche 2 novembre 2025.

Bourse aux plantes

5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

2025-11-02

La Maison éco-paysanne accueille cet automne la bourse aux plantes du GEDAR. Rien ne se vend, tout s’échange ! Boutures, plantes, graines … Venez échanger, partager vos précieux conseils et profiter d’une visite gratuite de la Maison éco-paysanne.

5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

English :

The Maison éco-paysanne is hosting the GEDAR plant exchange this autumn. Nothing is for sale, everything is for exchange! Cuttings, plants, seeds? Come and exchange ideas, share valuable advice and enjoy a free tour of the Maison éco-paysanne.

German :

Im Öko-Bauernhaus findet diesen Herbst die Pflanzenbörse des GEDAR statt. Nichts wird verkauft, alles wird getauscht! Stecklinge, Pflanzen, Samen? Tauschen Sie sich aus, geben Sie wertvolle Tipps weiter und profitieren Sie von einem kostenlosen Besuch des Öko-Bauernhauses.

Italiano :

Quest’autunno, la Maison éco-paysanne ospita lo scambio di piante GEDAR. Non si vende nulla, si scambia tutto! Talee, piante, semi? Venite a scambiare idee, a condividere preziosi consigli e a godervi una visita gratuita della Maison éco-paysanne.

Espanol :

Este otoño, la Maison éco-paysanne acoge el intercambio de plantas GEDAR. No se vende nada, se intercambia todo ¿Esquejes, plantas, semillas? Venga e intercambie ideas, comparta valiosos consejos y disfrute de una visita gratuita a la Maison éco-paysanne.

