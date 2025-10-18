Bourse aux plantes Recycl’Roch Maen Roch

Bourse aux plantes Recycl’Roch Maen Roch samedi 18 octobre 2025.

Bourse aux plantes

Recycl’Roch 1 Résidence Madame Gandin Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

L’association Recycl’Roch organise une nouvelle bourse aux plantes, ouverte à tous, au pied de la la recyclerie de Saint-Etienne-en-Coglès.

A l’abri de la tonnelle de l’association, vous trouverez un peu de tout… n’hésitez pas à venir à partager, à troquer certains plants ou à en acheter d’autres à tout petit prix. L’idée est de favoriser le partage et d’inciter les personnes à suivre une démarche éco-responsable de jardinage.

La bourse aux plantes sera ouverte de 10h à 13h.

Pour l’occasion, la recyclerie sera ouverte tout au long de la journée et une vente spéciale déguisements et livres jeunesses (100% réemploi) sera proposée.

Il sera possible de déguster des soupes à la citrouille et de demander des maquillages pour les enfants.

Accès libre Ouvert à tous .

Recycl’Roch 1 Résidence Madame Gandin Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux plantes Maen Roch a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne