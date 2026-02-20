BOURSE AUX PLANTES Quai Edmond Libert Paimbœuf
BOURSE AUX PLANTES Quai Edmond Libert Paimbœuf dimanche 29 mars 2026.
Quai Edmond Libert Le Jardin étoilé Paimbœuf Loire-Atlantique
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 15:00:00
2026-03-29
Bourse aux plantes organisée par l’Amicale Laïque de Paimbœuf.
Venez échanger, partager, troquer vos plants, boutures, idées, conseils…!!
Buvette et petite restauration sur place. .
+33 7 69 74 54 99 amicalelaiquepaimboeuf@outlook.fr
