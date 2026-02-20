BOURSE AUX PLANTES Quai Edmond Libert Paimbœuf

BOURSE AUX PLANTES

Quai Edmond Libert Le Jardin étoilé Paimbœuf Loire-Atlantique

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 15:00:00

Bourse aux plantes organisée par l’Amicale Laïque de Paimbœuf.

Venez échanger, partager, troquer vos plants, boutures, idées, conseils…!!

Buvette et petite restauration sur place. .

Quai Edmond Libert Le Jardin étoilé Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 74 54 99 amicalelaiquepaimboeuf@outlook.fr

