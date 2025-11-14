Bourse aux plantes L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson

Bourse aux plantes

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-15 13:00:00

2025-11-14

Bourse aux plantes à l’Agora de PAMbio, vendredi 14 et samedi 15 novembre

Vous amenez tout ce que vous avez en trop et vous repartez avec des plantes en bon état (même si vous n’avez rien à échanger !)

Figuiers, groseilliers, framboisiers et des fleurs à gogo…Tout public

+33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr

English :

Plant fair at Agora de PAMbio, Friday November 14 and Saturday November 15

Bring your excess and leave with plants in good condition (even if you don’t have anything to trade!)

Fig trees, currants, raspberries and flowers galore…

German :

Pflanzenbörse in der Agora von PAMbio, Freitag, 14. und Samstag, 15. November

Sie bringen alles mit, was Sie über haben und gehen mit Pflanzen in gutem Zustand nach Hause (auch wenn Sie nichts zum Tauschen haben!)

Feigenbäume, Johannisbeersträucher, Himbeersträucher und Blumen in Hülle und Fülle…

Italiano :

Fiera delle piante presso l’Agorà di PAMbio, venerdì 14 e sabato 15 novembre

Portate con voi tutto ciò che vi avanza e andate via con piante in buone condizioni (anche se non avete nulla da scambiare!)

Alberi di fico, cespugli di ribes, lamponi e fiori a volontà…

Espanol :

Feria de plantas en el Ágora de PAMbio, viernes 14 y sábado 15 de noviembre

Trae todo lo que te sobre y vete con plantas en buen estado (¡aunque no tengas nada que intercambiar!)

Higueras, groselleros, frambuesos, flores…

