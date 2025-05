Bourse aux plantes – Rodez, 17 mai 2025 07:00, Rodez.

Aveyron

Bourse aux plantes Rodez Aveyron

Début : Samedi 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Échanges entre particuliers de graines, plans ou de plantes. Venez troquer pour embellir vos jardins ou potagers !

à partir de 10h jusque 17h venez aux jardins pour découvrir les jardins partagés et échanger. Si vous avez beaucoup de choses à échanger , vous pouvez arriver dès 9h pour vous installer. EUR.

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 51 90 39 47

English :

Private exchanges of seeds, plans or plants. Come and barter to embellish your garden or vegetable patch!

German :

Tausch von Samen, Plänen oder Pflanzen zwischen Privatpersonen. Kommen Sie und tauschen Sie, um Ihre Gärten oder Gemüsegärten zu verschönern!

Italiano :

Scambi tra privati di semi, piantine o piante. Venite a scambiare per abbellire il vostro giardino o il vostro orto!

Espanol :

Intercambios entre particulares de semillas, planos o plantas. ¡Venga a intercambiar para embellecer su jardín o huerto!

L’événement Bourse aux plantes Rodez a été mis à jour le 2025-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)