Bourse aux Plantes Soubran
Bourse aux Plantes Soubran dimanche 2 novembre 2025.
Bourse aux Plantes
Salle Municipale Soubran Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 09:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Date(s) :
2025-11-02
Bourse aux Plantes en novembre tout prend racines
.
Salle Municipale Soubran 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 70 07
English :
Plant Exchange: in November, everything takes root
German :
Pflanzenbörse: Im November schlägt alles Wurzeln
Italiano :
Fiera delle piante: tutto attecchisce a novembre
Espanol :
Feria de plantas: todo echa raíces en noviembre
L’événement Bourse aux Plantes Soubran a été mis à jour le 2025-10-24 par Offices de Tourisme de Jonzac