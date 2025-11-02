Bourse aux Plantes Soubran

Bourse aux Plantes

Salle Municipale Soubran Charente-Maritime

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-11-02 09:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Bourse aux Plantes en novembre tout prend racines

Salle Municipale Soubran 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 70 07

English :

Plant Exchange: in November, everything takes root

German :

Pflanzenbörse: Im November schlägt alles Wurzeln

Italiano :

Fiera delle piante: tutto attecchisce a novembre

Espanol :

Feria de plantas: todo echa raíces en noviembre

