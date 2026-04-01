Bourse aux plantes Sourdeval Sourdeval

Sourdeval

Bourse aux plantes

Sourdeval Champ de foire Sourdeval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Dès 14h00 sur la place du champ de foire. Le fonctionnement de la bourse est basé sur le don il n’y a pas de contrepartie, pas d’échanges monétaires, tout est gratuit. Pour participer, il suffit d’avoir soi-même apporté des plantes, des plants potager, des graines, des boutures etc… Si vous n’avez pas de végétaux à donner, vous pouvez apporter une tisane, un café, des revues, un gâteau etc… pour favoriser la convivialité et les contacts. .

Sourdeval Champ de foire Sourdeval 50150 Manche Normandie collectif-bocage-citoyen@mailo.com

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English : Bourse aux plantes

L’événement Bourse aux plantes Sourdeval a été mis à jour le 2026-04-14 par OT MSM Normandie