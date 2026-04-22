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Bourse aux plantes Maison pour tous Villefranque

Bourse aux plantes Maison pour tous Villefranque

Bourse aux plantes Maison pour tous Villefranque samedi 2 mai 2026.

Lieu : Maison pour tous

Adresse : Devant la maison

Ville : 64990 Villefranque

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Villefranque

Bourse aux plantes

Maison pour tous Devant la maison Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Echange de plants, boutures, graines, fleurs, légumes et idées. Un atelier compostage et une opération déstockage de pantalons seront également proposés.   .

Maison pour tous Devant la maison Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05  associationmilaguntza@gmail.com

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English : Bourse aux plantes

L’événement Bourse aux plantes Villefranque a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque

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