Bourse aux plantes Maison pour tous Villefranque

Villefranque

Bourse aux plantes

Maison pour tous Devant la maison Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Echange de plants, boutures, graines, fleurs, légumes et idées. Un atelier compostage et une opération déstockage de pantalons seront également proposés. .

Maison pour tous Devant la maison Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 associationmilaguntza@gmail.com

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English : Bourse aux plantes

L’événement Bourse aux plantes Villefranque a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque