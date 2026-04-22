Bourse aux plantes Maison pour tous Villefranque
Bourse aux plantes Maison pour tous Villefranque samedi 2 mai 2026.
Villefranque
Bourse aux plantes
Maison pour tous Devant la maison Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 12:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Echange de plants, boutures, graines, fleurs, légumes et idées. Un atelier compostage et une opération déstockage de pantalons seront également proposés. .
Maison pour tous Devant la maison Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 associationmilaguntza@gmail.com
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English : Bourse aux plantes
L’événement Bourse aux plantes Villefranque a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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