Bourse aux Poissons Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Bourse aux Poissons
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
2026-04-05
La Bourse aux Poissons d’Arvert est de retour !
Organisée par le Club Aqua17 .
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine arvertclubaqua17@gmail.com
English :
The Arvert Fish Market is back!
Organized by Club Aqua17 .
