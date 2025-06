Bourse aux poissons – Charleville-Mézières 15 juin 2025 07:00

Cette bourse attirera une nouvelle fois des aquariophiles et des visiteurs, qui viendront admirer les couleurs et les formes d’espèces d’eau douce de tous les continents évoluant dans une trentaine de bacs.

Salle arc-en-ciel Rue d’Etion

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 36 81 13 36

English :

This year’s bourse will once again attract aquarists and visitors alike, who will come to admire the colors and shapes of freshwater species from every continent, displayed in some thirty tanks.

German :

Diese Börse wird wieder Aquarianer und Besucher anziehen, die die Farben und Formen von Süßwasserarten aus allen Kontinenten bewundern wollen, die sich in etwa 30 Becken bewegen.

Italiano :

Anche quest’anno la fiera attirerà acquariofili e visitatori, che potranno ammirare i colori e le forme di specie d’acqua dolce provenienti da ogni continente in una trentina di vasche.

Espanol :

La feria de este año volverá a atraer a acuaristas y visitantes, que acudirán a admirar los colores y formas de especies de agua dulce de todos los continentes en una treintena de tanques.

L’événement Bourse aux poissons Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-06-12 par Ardennes Tourisme