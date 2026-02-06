Bourse aux poissons

Salle Arc en Ciel 28 Bis, rue d’Étion Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Bourse aux poissons organisée par l’Aqua Club 08.

Salle Arc en Ciel 28 Bis, rue d’Étion Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 36 81 13 36

English :

Fish market organized by Aqua Club 08.

L’événement Bourse aux poissons Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-02-04 par Ardennes Tourisme