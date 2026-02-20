Bourse aux poissons du Barbarossa Aquarium Club de Haguenau Kaltenhouse
Bourse aux poissons du Barbarossa Aquarium Club de Haguenau Kaltenhouse dimanche 12 avril 2026.
Bourse aux poissons du Barbarossa Aquarium Club de Haguenau
38 des Messieurs Kaltenhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Les BAC organisent leur bourse aux poissons. 0 .
38 des Messieurs Kaltenhouse 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 05 48 21 barbarossaaquariumclub@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bourse aux poissons du Barbarossa Aquarium Club de Haguenau Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau