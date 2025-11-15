Bourse aux skis alpins Halle des Hôpitaux Neufs Les Hôpitaux-Neufs
Bourse aux skis alpins Halle des Hôpitaux Neufs Les Hôpitaux-Neufs samedi 15 novembre 2025.
Bourse aux skis alpins
Halle des Hôpitaux Neufs 1 Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 17:30:00
2025-11-15
Dépôt le vendredi de 17h à 19h.
Vente le samedi de 9h à 17h30.
Reprise des invendus le samedi de 18h à 19h.
Organisée par le Ski-Club du Mont d’Or.
RDV incontournable de ce début de saison avec un large choix de matériel de ski alpin d’occasion ou neuf (ski alpin ,snow, rando,bâtons , casques ,chaussures de ski, vêtements enfants et adultes …..) .
+33 6 73 14 38 04 president@scmo.club
