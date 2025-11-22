Bourse aux skis & atelier créatif Auditorium Saint-Paul-de-Vence

Bourse aux skis & atelier créatif

Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Nouveauté ! Bourse aux skis et matériel de montagne & atelier créatif offert aux enfants, proposés dans le cadre du Festival de la montagne de Saint-Paul de Vence.

Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

English :

New! Ski and mountain equipment market & creative workshop for children, as part of the Saint-Paul de Vence Mountain Festival.

German :

Neuheit ! Börse für Skier und Bergausrüstung & Kreativ-Workshop für Kinder, angeboten im Rahmen des Bergfestivals in Saint-Paul de Vence.

Italiano :

Qualcosa di nuovo! Mercato delle attrezzature da sci e da montagna e laboratorio creativo per bambini, nell’ambito del Festival della Montagna di Saint-Paul de Vence.

Espanol :

Una novedad Mercado de material de esquí y montaña y taller creativo para niños, en el marco del Festival de Montaña de Saint-Paul de Vence.

