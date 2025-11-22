Bourse aux skis & atelier créatif Auditorium Saint-Paul-de-Vence
Bourse aux skis & atelier créatif Auditorium Saint-Paul-de-Vence samedi 22 novembre 2025.
Bourse aux skis & atelier créatif
Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Nouveauté ! Bourse aux skis et matériel de montagne & atelier créatif offert aux enfants, proposés dans le cadre du Festival de la montagne de Saint-Paul de Vence.
.
Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
English :
New! Ski and mountain equipment market & creative workshop for children, as part of the Saint-Paul de Vence Mountain Festival.
German :
Neuheit ! Börse für Skier und Bergausrüstung & Kreativ-Workshop für Kinder, angeboten im Rahmen des Bergfestivals in Saint-Paul de Vence.
Italiano :
Qualcosa di nuovo! Mercato delle attrezzature da sci e da montagna e laboratorio creativo per bambini, nell’ambito del Festival della Montagna di Saint-Paul de Vence.
Espanol :
Una novedad Mercado de material de esquí y montaña y taller creativo para niños, en el marco del Festival de Montaña de Saint-Paul de Vence.
L’événement Bourse aux skis & atelier créatif Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence